Eine Busfahrerin wurde am Dienstagabend in Darmstadt von einer Frau verprügelt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Fahrerin hatte die Frau und ihre Begleiter zuvor auf die Maskenpflicht hingewiesen.

Die unbekannte Frau sei zusammen mit drei Männern und einem Kind in den Bus eingestiegen, informiert die Polizei. Niemand aus der Gruppe habe eine Maske getragen, worauf die Busfahrerin die Personen mehrmals auf die Tragepflicht hingewiesen habe. Anstatt der Aufforderung nachzukommen, beleidigten die Männer und Frauen die Fahrerin, teilt die Polizei mit. An der Endhaltestelle sei die 20 bis 30 Jahre alte Frau zur Fahrerkabine gekommen, habe die Tür geöffnet und mehrmals auf die Busfahrerin eingeschlagen. Die Frau musste ihre Arbeit wegen der Verletzungen einstellen. Die Schlägerin wird folgendermaßen beschrieben: 1,60 bis 1,70 Meter groß, langes, schwarzes Haar, weinrote Kleidung, westeuropäisches Aussehen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06151 9690.