Unachtsam irgendwo draufgeklickt, dann war es passiert: Schauspielerin Simone Thomalla konnte nicht mehr auf ihren Instagram-Account zugreifen. Jetzt hat sie gute Nachrichten.

Berlin (dpa) - Schauspielerin Simone Thomalla hat nach einem Hackerangriff wieder Zugang zu ihrem Instagram-Profil. Seit gestern Abend sei sie wieder in Besitz ihres Accounts, bestätigte ihr Management. Zuvor hatten die Zeitungen «Bild» und «B.Z.» berichtet. «Ich bin wieder hier», schrieb Thomalla in einem Post mit Herzchen. Sie bedankte sich bei allen, die geholfen hätten. «Und eine dicke Umarmung für die, die mich hier so vermisst haben !»

Was letztlich den Ausschlag gegeben habe, wäre ihrerseits nur Spekulation, teilte das Management mit. Sie hätten den Fall sowohl dem Plattformbetreiber Meta gemeldet als auch rechtliche Hebel in Bewegung gesetzt, mit einer Anzeige bei der Polizei und anwaltlicher Unterstützung.

«Zuletzt hat sicherlich auch die aktuelle mediale Aufmerksamkeit zum Thema Social Media Hacking zu einer Sensibilisierung im konkreten Fall beigetragen», hieß es in dem Statement. «Wir danken allen Beteiligten, insbesondere den Fans von Frau Thomalla», die mit ihren Fan-Accounts und in ihren Communitys dafür gekämpft hätten, dass sie ihren Account zurückerlangt habe.

Warum Instagram für Thomalla wichtig ist

Thomalla war nach eigenen Angaben Opfer eines Hackers geworden. Ein Krimineller habe ihren Account auf der Plattform unter seine Kontrolle gebracht und Geld von ihr gefordert, hatte sie der «Bild»-Zeitung gesagt.

Ihre ehemalige Agentur habe ihr Mitte März eine Mail weitergeleitet. Sie habe «unachtsam und unkonzentriert irgendwo draufgeklickt – und zack, war es passiert». Ihr Konto sei gesperrt gewesen. Für sie als Schauspielerin sei Instagram wichtig, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Sie zahlte nach eigenen Angaben die geforderten 1.400 Euro, bekam aber nicht die geänderten Zugangsdaten, sondern eine weitere Forderung des Hackers.