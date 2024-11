Die Anwohner sind erschüttert, die Polizei ermittelt: In einer Wohnung in Berlin sind drei Leichen gefunden worden. Es gibt viele Fragen.

Berlin (dpa) - Nach dem Fund von drei Leichen in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Marzahn wird nach dem möglichen Täter gefahndet. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aufgrund der «Auffindesituation» der getöteten Menschen von einem Tötungsdelikt aus, wie sie am Sonntagabend in einer knappen gemeinsamen Pressemitteilung erklärten.

Mehrere Medien hatten berichtet, dass es sich bei den Opfern um eine 31-jährige Mutter und ihre fünf und sechs Jahre alten Töchter handeln soll. Laut «Bild»-Zeitung soll der Lebensgefährte auf der Flucht sein.

Die Spurensicherung ist vor Ort. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Informationen nicht. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, könnten derzeit keine weiteren Informationen mitgeteilt werden, erklärte ein Sprecher.

Leichen am Wochenende aufgefunden

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Nach den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden die Leichen am Sonntag um kurz nach 14.00 Uhr in einer Wohnung in der Ludwig-Renn-Straße aufgefunden.

An einem Mehrfamilienhaus wurde die Tatortarbeit aufgenommen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die mutmaßliche Tat soll nach Informationen von RTL mehrere Tage zurückliegen. Demnach nahmen Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus einen unangenehmen Geruch aus der Wohnung der Familie wahr und verständigten die Polizei.