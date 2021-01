Das Schicksal von mehreren Menschen ist nach einem schweren Erdrutsch in einer verschneiten Ortschaft im Süden Norwegens weiter ungeklärt.

Am Freitag fanden Rettungskräfte ein erstes Todesopfer. Zwei Tage nach dem Abgang über der Ortschaft Ask rund 40 Kilometer nordöstlich von Oslo konnten Such- und Rettungskräfte am Freitag erstmals auch Teile des Gebietes betreten, die dafür zuvor zu instabil gewesen waren. Zunächst fehlte von zehn Vermissten, darunter mehrere Kinder, weiter jede Spur; dann wurde eine Person tot aufgefunden.

Der Erdrutsch hatte sich am frühen Mittwochmorgen in Ask in der Kommune Gjerdrum ereignet. Er dehnte sich auf einer Länge von etwa 700 Metern und einer Breite von 300 Metern aus. Mindestens zehn Menschen erlitten Verletzungen. Neun Häuser stürzten in der Folge des Abgangs ein, andere am Rande des entstandenen Kraters waren stark einsturzgefährdet. Rund 1000 Menschen wurden bislang in Sicherheit gebracht. Die genaue Ursache für den Abgang von Ask ist bislang unklar.