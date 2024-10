150 Helfer beschaffen Reserven und verlegen Patienten mit akutem Sauerstoffbedarf aus dem Bielefelder Klinikum Mitte in andere Krankenhäuser.

Bielefeld (dpa) - In einem Großeinsatz hat die Feuerwehr am Samstag das Klinikum Mitte in Bielefeld mit Sauerstoff-Reserven versorgt. Grund war nach Angaben eines Sprechers ein Druckabfall im hauseigenen Versorgungszentrum der Klinik nach einem Defekt. Patienten kamen nicht zu Schaden.

Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr beschafften unter Zeitdruck Sauerstoff-Bestände aus einem Sauerstoffwerk in der Nähe sowie aus umliegenden Krankenhäusern, hieß es. Damit konnte die Versorgung des Klinikums Mitte zunächst aufrechterhalten werden. Dort waren von der Notlage bis zu 15 Patienten betroffen, die akut auf Sauerstoff angewiesen sind, sagte der Feuerwehrsprecher. Sie sollten in andere Krankenhäuser verlegt werden.

Am Freitag hatte das Klinikum wegen Wartungsarbeiten in der Sauerstoffversorgung einen organisierten Notbetrieb gefahren. Dabei war ein Defekt aufgefallen, der zu dem Druckverlust führte. Am Samstagmorgen wurde die Hilfe der Feuerwehr angefordert.