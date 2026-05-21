Mit Jason Derulo tritt erstmals ein internationaler US-Popstar im «Bierkönig» am Ballermann auf. Welche neuen Töne damit auf Mallorca angeschlagen werden.

Palma de Mallorca (dpa) - Der Ballermann auf Mallorca geht musikalisch neue Wege. Wo bisher Schlagersänger wie Ikke Hüftgold, Timp Toupet oder Peter Wackel lange die Szene beherrschten, hat der «Bierkönig» nun einen Auftritt des US-Popstars Jason Derulo («Talk Dirty», «Swalla») für den 24. Juni angekündigt.

«Mit Milliarden Streams, weltweiten Nummer-1-Hits und einer Show, die Stadien füllt, kommt einer der größten internationalen Superstars direkt zu uns in den Bierkönig», warb das Lokal auf seiner Facebook-Seite. Bei der Konkurrenz im «Megapark» hatten Ende April schon die Deutschrapper Haftbefehl und Capital Bra zur Saisoneröffnung für neue Töne gesorgt.

Jason Derulo war im Februar mit «The Last Dance World Tour» auf Deutschland-Tournee. Beim Auftaktkonzert in der ZAG-Arena in Hannover setzte der 36-Jährige auf aufwendige Tanzchoreographien, in denen er seine herausragenden tänzerischen Fähigkeiten zeigen konnte. Ob Dschungel, Vulkan oder Bar: Mehrfach wurden die Kulissen gewechselt. Und es gab viel nackte Haut - bei Derulo und seinen Tänzerinnen.

Derulo gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Pop- und R&B-Sängern aus den USA. Seine Songs verbinden häufig Pop, R&B, Hip-Hop und elektronische Einflüsse. Bekannt wurde er 2009 mit seinem Debüt-Hit «Whatcha Say», der in mehreren Ländern die Charts anführte. In den folgenden Jahren hatte er weitere internationale Erfolge, etwa mit «In My Head» und «Want to Want Me».

Der Sänger mit Wurzeln im karibischen Inselstaat Haiti ist auch für seine Tanz- und Performance-Videos in sozialen Netzwerken bekannt. Allein auf der Plattform Instagram hat er rund 41 Millionen Follower.