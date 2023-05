Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den Überschwemmungsgebieten der Emilia-Romagna hat es aufgehört zu regnen. Die Lage bleibt aber kritisch, die Schäden sind immens. Tausende junge Italienerinnen und Italiener helfen beim Aufräumen.

Endlich! Nach dem tagelangen sintflutartigen Dauerregen ist in der Emilia-Romagna am Sonntag die Sonne zurückgekehrt. Die Front mit dem Starkregen verschob sich am Freitag und Samstag in Richtung