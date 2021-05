Nach der Sprengung einer 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg freut sich das Frankfurter Nordend über einen Riesensandkasten. Kinder und Eltern kletterten am Donnerstagmorgen auf die meterhohen Sandhügel, die am Vortag aufgeschüttet worden waren, um die Detonation zu dämpfen.

Über Schäden an Gebäuden oder der Infrastruktur wurde nichts bekannt, wie Polizei und Stadt berichteten. Nach der ersten Kontrolle wurden die Sperrungen in der Nacht aufgehoben und die Menschen konnten in ihre Häuser zurück.

Wegen des Einsatzes hatten rund 25.000 Anwohner im Stadtteil Nordend ihre Wohnungen verlassen müssen. In einer aufwendigen Aktion waren tonnenweise Erde auf die Fundstelle des Blindgängers gekippt worden. Die Bombe war am Mittwochmittag bei Baggerarbeiten entdeckt worden; eine Entschärfung wäre Experten zufolge zu gefährlich gewesen.