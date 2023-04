Bei Touristen sind sie beliebt. Doch nun haben die Bewohner von Paris mit großer Mehrheit für ein Verbot des Verleihs von E-Scooter in der Stadt gestimmt. Bei einer Bürgerbefragung sprachen sich am Sonntag 89 Prozent für die Abschaffung der 2018 eingeführten Mietroller aus. Allerdings beteiligten sich nur 7,46 Prozent der rund 1,3 Millionen in die Wählerlisten eingetragenen Einwohner an der Abstimmung. Dennoch betrachtet Paris die Abstimmung als bindend. „Die Bürger haben sich klar gegen die E-Scooter ausgesprochen. Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris“, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Hidalgo, die den Anstoß für die Befragung gab, hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die Leih-Scooter verbannen möchte; die Benutzung von privaten E-Scootern soll dagegen nicht eingeschränkt werden. Drei Vermieter bieten in Paris rund 15.000 Roller an, mit denen Touristen und Einheimische oft recht unvorsichtig unterwegs sind. Dabei kommt es immer wieder zu Unfällen und Chaos auf den Bürgersteigen.