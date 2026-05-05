Nach der tödlichen Fahrt durch die Innenstadt trauert Leipzig um die Opfer. Zugleich laufen die Ermittlungen weiter – und eine Debatte über die Sicherheit im öffentlichen Raum beginnt.

Leipzig (dpa) - Kerzen, Blumen und stille Anteilnahme prägen das Bild in der Leipziger Innenstadt nach der tödlichen Amokfahrt. Während die Stadt der Opfer gedenkt, laufen die Ermittlungen zu der Tat weiter. Der 33-jährige deutsche Täter soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Er war am Montagabend unmittelbar nach der Tat festgenommen worden.

Zahl der Verletzten weiter unklar

Die genaue Zahl der Verletzten ist weiterhin unklar. «Das war gestern sehr schwierig. Viele Leute haben den Ort selbstständig verlassen und sich zum Arzt begeben», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sicher ist bislang nur: Drei Menschen wurden schwer verletzt, hinzu kommen zahlreiche weitere Betroffene. Insgesamt sollen rund 80 Menschen von den Ereignissen betroffen sein.

Zwei Menschen sind gestorben, nachdem ein Auto in eine Menschengruppe in Leipzig gefahren ist. Foto: Jan Woitas/dpa

Zwei Menschen sind tot, nachdem am Montagabend ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe in Leipzig gefahren ist. Foto: Jan Woitas/dpa

Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen nicht von einem politischen oder religiösen Motiv des Täters aus. Sachsens Innenminister Armin Schuster hatte bereits am Abend von einem mutmaßlichen Einzeltäter gesprochen. «Wenn wir von einer Amokfahrt sprechen, dann spricht das für eine Tat, die in wütendem, rasendem Zustand geschieht und oft auch mit einer psychischen Labilität. Ob das in diesem Fall zutrifft, werden Polizei und Staatsanwaltschaft klären», sagte der CDU-Politiker. Nach dpa-Informationen war der Mann vor der Tat polizeibekannt.

Zwei Tote - Ermittlungen wegen Mordes

Bei der Amokfahrt wurden eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann getötet. Beide waren deutsche Staatsangehörige. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes in zwei Fällen sowie wegen versuchten Mordes in mindestens zwei Fällen.

Der 33-jährige Täter war am späten Montagnachmittag mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über die Grimmaische Straße bis zum Markt gefahren, der Wagen erfasste dabei mehrere Menschen. Der Mann wurde noch im Fahrzeug von der Polizei festgenommen und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Trauer in der Stadt - Gedenken geplant

In der Stadt hat inzwischen die Trauer begonnen. Am Tatort legen Menschen Blumen und Kerzen nieder, die Flaggen am Neuen Rathaus wurden auf halbmast gesetzt.

Zwei Menschen sind gestorben, nachdem am Montagabend ein Auto in eine Menschengruppe in Leipzig gefahren ist. Foto: Jan Woitas/dpa

Es wird der Todesopfer gedacht. Foto: Jan Woitas/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigte sich tief betroffen. «Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien», teilte er mit. Sachsens Opferbeauftragte Iris Kloppich bot den Betroffenen Unterstützung an. Sie sei Anlaufstelle für Opfer schwerer Gewalttaten und verstehe sich als Lotsin zu Hilfsangeboten.

Es wird der Todesopfer gedacht. Foto: Jan Woitas/dpa

Für den Nachmittag ist eine zentrale Gedenkandacht geplant. In der Nikolaikirche soll um 17.00 Uhr eine ökumenische Feier stattfinden, an der Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) teilnehmen will. Nach Angaben des Innenministeriums werden auch Innenminister Armin Schuster (CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) an der Gedenkandacht teilnehmen. Auch die Thomaskirche ist für Trauernde geöffnet.

Teile der Innenstadt weiter abgesperrt

Die Polizei sichert unterdessen weiter Spuren. Die Grimmaische Straße und der Bereich rund um den Markt bleiben voraussichtlich den gesamten Dienstag über gesperrt. Wie lange die Ermittlungen andauern, ist noch unklar.

Es wird der Todesopfer gedacht. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Stadt Leipzig will zudem die Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt überprüfen. Nach Angaben eines Sprechers konnte der Täter offenbar über den Augustusplatz in die Fußgängerzone einfahren, ohne auf Hindernisse wie Poller zu treffen. Nun solle das gesamte Sicherheitskonzept der Innenstadt auf den Prüfstand gestellt werden.

An der Zufahrt zur Grimmaischen Straße wurden Blumen abgelegt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Blumen und Kerzen vor dem Paulinum erinnern an die Opfer der Amokfahrt. Foto: Jan Woitas/dpa Die Kriminaltechniker untersuchen weiterhin den Tatort. Foto: Hendrik Schmidt/dpa Das Umfeld des Tatorts bleibt noch bis zum späten Dienstagnachmittag gesperrt, weil die Polizei dort Spuren sichert. Foto: Hendrik Schmidt/dpa Kriminaltechniker gehen zum Tatfahrzeug. Foto: Sebastian Willnow/dpa