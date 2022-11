Die Moderatoren des US-Fernsehsenders CNN dürfen während der traditionellen Silvester-Sendung nicht mehr so tief ins Glas schauen. Der neue Sender-Chef Chris Licht sei der Ansicht, das Trinken vor laufender Kamera untergrabe die Glaubwürdigkeit der Mitarbeiter und schade ihrem Ansehen bei den Zuschauern“, berichtete das Promimagazin „Variety“.

Die Silvester-Sendung auf dem New Yorker Times Square, bei der die Star-Moderatoren von CNN sich das ein oder andere Gläschen genehmigen, während hinter ihnen die Menschenmassen feiern, hat zu einigen fast schon legendären TV-Auftritten geführt. So war etwa Andy Cohen zu sehen, der einen Tequila nach dem anderen kippte, während der kichernde Anderson Cooper sichtlich um Beherrschung rang. Moderator Don Lemon ließ sich im vergangenen Jahr sogar live auf Sendung ein Ohrloch stechen. Sichtlich betrunken verteidigte er zudem in einem blauen Glitzerjackett auf unflätige Weise die Meinungsfreiheit: „Und wisst ihr was? Ihr könnt mich am A… lecken, es ist mir so egal. Es ist mir egal.“