Bei einem schweren Unfall auf dem Berliner Kurfürstendamm, vermutlich nach einem illegalen Rennen, sind eine 45-jährige Autofahrerin lebensgefährlich und ihre 17-jährige Tochter schwer verletzt worden. Die Mutter musste von Sanitätern und einem Notarzt an der Unfallstelle wiederbelebt werden. Ihr Kleinwagen war von einem schweren BMW gerammt und auf die Seite gekippt worden. Den heftigen Zusammenstoß sollen laut Zeugenaussagen Raser verursacht haben, die sich auf der berühmten Einkaufsmeile im Berliner Westen am Montagabend ein illegales Rennen lieferten. Herumfliegende Trümmerteile verletzten auch Spaziergänger. Die Insassen des BMW flüchteten zu Fuß. Die beiden anderen an dem illegalen Rennen beteiligten Fahrer suchten mit ihren Autos das Weite. 2016 war bei einem illegalen Rennen auf dem Kurfürstendamm ein Unbeteiligter getötet worden. Der Unfallfahrer wurde als Mörder verurteilt. Es war das erste Mordurteil gegen Autoraser in Deutschland.