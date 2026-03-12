Panorama Mutmaßliches Gewaltverbrechen - Jugendlicher festgenommen

Die Ermittler haben erste Details nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim bekanntgegeben. (Symbolbild)

Einen Tag nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim gibt die Polizei erste Details bekannt. Eine Sonderkommission mit rund 60 Beamten ermittelt in dem Fall.

Mannheim (dpa) - In einem Wald bei Mannheim ist eine 19-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Gewaltverbrechen aus. Ein 17-Jähriger sei dringend tatverdächtig und noch am Mittwochabend festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er werde einem Haftrichter vorgeführt. Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin hätten den Verdacht auf eine Gewalttat bestätigt. Anhaltspunkte für ein Sexualverbrechen gebe es nicht.

Eine Spaziergängerin hatte die tote Frau Polizeiangaben zufolge am Mittwochmorgen um kurz nach 8.00 Uhr entdeckt. Das Gebiet rund um den Fundort der Leiche sei weiträumig abgesucht worden. Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission mit rund 60 Beamtinnen und Beamten ein. Weitere Angaben zu den Umständen der Tat und zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht.

