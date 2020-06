Seit Monaten keine Konzerte mehr: Viele Musiker sind wegen der Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Mit einer ganz ungewöhnlichen Aktion machte die Band Crackerjacks auf die prekäre Lage aufmerksam.

Cloppenburg (dpa) - Mit einem Konzert im Heißluftballon in hunderten Metern Höhe über Cloppenburg hat die Band Crackerjacks auf die schwierige Lage vieler Musiker in der Corona-Krise hinweisen wollen.

Die ganze Stadt sei am Dienstagabend auf den Beinen gewesen, sagte Bandchef Chris Bruns am Mittwoch: «Das war phänomenal, es hat alles geklappt, alles funktioniert, so wie es sollte.»

Die Musiker wollten auf die schwere Situation von Künstlern hinweisen, die wegen der Corona-Einschränkungen schon seit Monaten keinen Auftritt mehr hatten. Bruns unterstützt die Spenden-Aktion «Initiative Musik».

© dpa-infocom, dpa:200624-99-549062/3