Muriel Baumeister war in den 90er-Jahren ein großer Schauspielstar. Doch dann kam der Absturz. Nun gibt Baumeister in einem Interview erneut Einblicke in ihr Leben als Trinkerin.

Berlin (dpa) - Schauspielerin Muriel Baumeister («In aller Freundschaft») hat eindringlich über ihre Alkoholsucht gesprochen. «Ich habe ja mein Leben lang schon getrunken, wir haben ja alle getrunken früher», sagte die 54-Jährige in einem Interview des Potsdamer Selbsthilfezentrums Sekiz. Zwei Jahre habe sie demnach gebraucht, um das Problem richtig anzugehen.

«Ich habe halt das gemacht, was jeder Alkoholiker macht. Ich habe versucht, eine Möglichkeit zu finden, kontrolliert zu trinken», sagte Baumeister. «Und erst wenn du das begriffen hast, dass das nicht geht, dann bist du auf dem Weg der Besserung.» Baumeister lieferte sich dem Interview zufolge schließlich selbst in eine Psychiatrie ein. «Das war mein dritter Versuch. Und das war dann der, der geklappt hat.»

Baumeister hatte Unfall mit Tochter im Wagen

In den 90er Jahren war die Deutsch-Österreicherin ein Star, eine Liga mit Katja Riemann, sie gewann den Nachwuchspreis der Goldenen Kamera. Sie spielte in vielen Filmen und Serien mit, drehte mit Götz George. Ihr Markenzeichen: die großen Augen.

2016 hatte sie beim Parken einen Autounfall mit 1,45 Promille im Blut. Die kleine Tochter saß mit im Wagen. Es gab einen Prozess und eine Geldstrafe. Über den «Suff-Crash», den «Absturz eines TV-Lieblings» und den «tiefen Fall der Muriel Baumeister» schrieb die Boulevardpresse danach. In ihrem Buch «Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben» (2019) thematisierte sie diese Zeit.