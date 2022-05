Wer den Mount Everest bezwingen will, muss vorbei an Leichen. An anderen Bergsteigern, die es nicht geschafft haben und die nie geborgen wurden. Nun will ein Bergsteiger-Team eine sicherere Route zur Spitze finden. Aber einige sind skeptisch.

Der Khumbu-Eisbruch macht vielen, die den Mount Everest besteigen, besonders Angst. Es ist ein eisiger Fluss zwischen dem Basislager und dem ersten von vier Höhenlagern, dessen Lauf sich jedes Jahr ändert. Bergsteiger müssen verschiedene Stellen überqueren – oft mit Leitern, Klettergurten und Seilen. Immer wieder gibt es dort Lawinen und Unfälle. Rund 40 Menschen starben am Khumbu-Eisbruch bislang, wie es vom Tourismusministerium Nepals heißt, das zu den Bergen Statistik führt. 2014 starben dort gleich 16 Sherpas in einer Lawine.

Aber wer als Teil einer organisierten Tour einer Expeditionsfirma auf den Berg möchte, muss in der Regel den Khumbu überqueren. Zumindest wenn man von Nepal aus geht, was die meisten tun, wie Daten im Expeditionsarchiv Himalayan Database zeigen. Von Tibet aus gibt es eine Alternativroute – allerdings kostet diese mehr und seit Pandemiebeginn hat kein Ausländer eine Genehmigung für die Route erhalten.

Per Hubschrauber entdeckt

Nun wollen ein französischer und ein nepalesischer Bergsteiger mit ihren jeweiligen Söhnen bald eine neue Route aus Nepal präsentieren – eine, die den Khumbu-Eisbruch umgeht und die nach Ansicht der Bergsteiger deshalb sicherer ist. Der 70 Jahre alte Marc Batard sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er die Möglichkeit der neuen Route im vergangenen Jahr sah, als er zu Besichtigungen mit einem Hubschrauber unterwegs war. Später hätten er und sein nepalesischer Freund Pasang Nurbu Sherpa mit einem Team die Gegend weiter zu Fuß – bis auf 5880 Meter Höhe – und von der Luft aus erkundet sowie Kletterhaken und Seile an Teilen des Weges angebracht.

Im Mai möchten sie nun auf der neuen Strecke den gut 8848 Meter hohen Everest-Gipfel erklimmen. Kommt Batard ohne Sauerstoffflasche hoch, wäre er laut Billi Bierling aus Bayern, die derzeit für die „Himalayan Database“ zuständig ist, die älteste Person, die das täte. Und nach eigenen Angaben will er das tun.

Batard ist in der Bergsteigerszene als besonders schneller Bergsteiger bekannt, der den Mount Everest in lediglich 22,5 Stunden erklommen hat, wie die bekannte und inzwischen verstorbene US-amerikanische Himalaya-Expeditions-Chronistin Elizabeth Hawley 1989 schrieb.

Nur was für Profis?

Sollte das Team erfolgreich hochkommen, dürfte es nach Einschätzung von Batard noch rund zwei, drei Jahre dauern, bis andere Expeditionsfirmen auf der alternativen Route Bergsteiger hochführen könnten. Es müssten dazu unter anderem mehr Kletterhaken im Fels angebracht werden.

Nicht alle in der Bergsteigerszene sind von der neuen Strecke überzeugt. Der erfahrene Bergführer Pemba Sherpa etwa sagt: „Warum würden Expeditionsfirmen und Bergsteiger die Khumbu-Eisbruch-Route seit so vielen Jahren wählen, wenn es eine sicherere, bessere Route geben würde?“ Auch der US-amerikanische Bergsteiger und Blogger Alan Arnette ist skeptisch. Er sagt, dass die Route technisch schwierig und daher gegebenenfalls für Profibergsteiger eine Alternative sei, nicht aber für die Massen der Everest-Bergsteiger.

Aus dem nepalesischen Tourismusministerium heißt es, dass die Regierung den neuen Weg als neue offizielle Route anerkennen würde, wenn sie sie für sicher befände.

Neue Rekorde geplant

Zudem sind diesen Frühling neue Rekorde zu vermelden und zu erwarten: Der nepalesische Bergführer Kami Rita hat zum 26. Mal den Mount Everest bestiegen und damit seinen eigenen Rekord ausgebaut. Der 52-Jährige habe den Gipfel des mit gut 8848 Metern höchsten Berges der Welt am Samstag gegen 18.55 Uhr Ortszeit mit zehn weiteren Sherpas erreicht, teilte seine Expeditionsfirma mit. Kami Rita hatte den Everest erstmals 1994 bezwungen. Sherpas sind eine ethnische Gruppe aus dem Himalaya, deren Angehörige häufig als Führer und Träger für Bergsteiger arbeiten.

Auch Bergführerin Lakpa Sherpa will einen neuen Rekord aufstellen und zum zehnten Mal auf dem Berg stehen. Die beiden führen nach Daten der „Himalayan Database“ bei Männern beziehungsweise Frauen die Liste mit der höchsten Anzahl von Everest-Besteigungen an.

Mount Everest: Gletscher schmilzt