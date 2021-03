Mit Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger in die 80er Jahre: Für eine neue Serie zum Medienskandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher werden 1000 Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Die Dreharbeiten seien von Anfang April an unter anderem in Düsseldorf geplant, teilte die verantwortliche Castingagentur mit. Gesucht würden Frauen „und besonders viele Männer“ zwischen 18 und 70 Jahren, die bereit seien, eine Zeitreise in die Jahre von 1981 bis 1983 zu unternehmen. Zum Starensemble, das in der Produktion mitspielt, gehören unter anderem Moritz Bleibtreu (49) und Lars Eidinger (45).

In der Serie geht es um einen der bekanntesten Medienskandale der Bundesrepublik. Das Magazin „Stern“ veröffentlichte im April 1983 vermeintliche Tagebücher von Adolf Hitler, die sich nur wenige Tage später als Fälschung herausstellten. Vor fast 30 Jahren legte Helmut Dietl mit „Schtonk!“ eine satirische Aufarbeitung des Themas vor.

Keine modischen Bärte

Für mögliche Komparsen und Kleindarsteller gelten wegen des zeitlichen Umfelds, in dem „Faking Hitler“ spielt, besondere Anforderungen. Man brauche viele Redaktionsmitarbeiter, Fahrer mit Originalautos aus der damaligen Zeit, Nachrichtensprecher, Schaulustige, Justiz- und Polizeibeamte sowie einen „einen österreichischen Wirt, der österreichischen Dialekt sprechen soll“, wie ein Sprecher der Castingagentur sagte. Bewerber sollten zum Beispiel keine aufgespritzten Lippen, keine tätowierten Augenbrauen, „keine schlecht gemachten Extensions“ und keine modisch frisierten Bärte haben.

Das Casting läuft online. Bewerber sollen auf einer entsprechenden Internetseite Daten und Fotos hochladen.