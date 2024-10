Moritz A. Sachs war Klausi Beimer in der «Lindenstraße». Als die ARD-Serie eingestellt wurde, hing der Schauspieler die sozialen Medien an den Haken. Jetzt hat er einen ganz anderen Beruf.

Berchtesgaden (dpa) - Der als Klausi Beimer aus der «Lindenstraße» bekanntgewordene Schauspieler Moritz A. Sachs hat sich mit dem Ende der Serie aus den Social Media zurückgezogen. «Ich bin nicht mehr in den sozialen Medien seit dem Augenblick, als die "Lindenstraße" vom Sender genommen wurde. Denn wenn man das richtig machen möchte, braucht man ein, zwei, drei Stunden am Tag und das eigentlich täglich. Das verträgt sich nicht mit dem, was ich jetzt mache.» Das war im Jahr 2020.

Sachs ist heute Produktionsleiter bei der ARD-Vorabendreihe «Watzmann ermittelt», deren neue Folgen an diesem Mittwoch um 18.50 Uhr im Ersten anlaufen.

Er brauche keine Präsenz in sozialen Medien für den Beruf, den er jetzt ausübe und er habe «auch nichts für diese Plattformen Spannendes zu berichten», sagte der 46-Jährige in einem PR-Interview für die ARD-Produktion. «Und bevor ich irgendeinen Mist poste, lasse ich es ganz – auch wenn die Kanäle noch bestehen. Ich befülle sie nur nicht mehr. Während Corona haben ja manche ihr Zehennägelschneiden gepostet. Fürchterlich.»