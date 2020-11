Als Erzieherin soll sie seit 2017 immer wieder Kinder angegriffen haben. Diese bekamen Atemwegsprobleme; ein Kind starb. Ans Licht kam der Fall, weil eine Klinik misstrauisch wurde. Schon zuvor war die Frau psychisch auffällig. Doch es wurde nichts getan.

In ihrer Kita in Viersen am Niederrhein ist die dreijährige Greta am 21. April gestorben. Wegen der Corona-Pandemie war sie in der Notbetreuung. Eine Stunde und 25 Minuten nach Beginn des Mittagsschlafs gab es Alarm: Sie bekomme das Kind nicht wach, sagte eine Erzieherin. Diese Frau sitzt ab Dienstag im Landgericht von Mönchengladbach auf der Anklagebank. Der Vorwurf lautet Mord.

Die 25-Jährige soll dem Mädchen laut Anklage den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Seit August 2017 soll sie in weiteren Kitas in der Region, in Krefeld, Kempen und Tönisvorst, mehrfach Kinder angegriffen haben. Die Kinder bekamen Atemwegsprobleme – bis hin zum Tod, wie in Viersen. Im Prozess verhandelt wird daher Misshandlung von Schutzbefohlenen in neun Fällen. Das Schwurgericht in Mönchengladbach hat 19 Verhandlungstage bis Anfang März eingeplant. Nebenkläger sind die Mutter der mutmaßlich ermordeten Greta und zwei der laut Anklage geschädigten Kinder aus Krefeld und Kempen am Niederrhein. Mehr als 20 Zeugen sollen gehört werden. Das Motiv der Angeklagten ist bisher unklar, die Anklage spricht von heimtückischer Tötung.

Landesjugendamt nicht informiert

Da die Angeklagte als Letzte mit Greta zusammen war, begannen die Ermittlungen bei ihr. Dann kam immer mehr ans Licht: An anderen Arbeitsplätzen der Frau hatte es bei Kleinkindern unerklärliche Fälle von Atemnot oder gar Atemstillstand gegeben. Doch keiner der Träger hatte das zuständige Landesjugendamt informiert, was die Öffentlichkeit erst im Sommer erfuhr.

Auch die Landtagsabgeordneten wurden informiert: In einer Vorlage für den Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags erläuterte das Justizministerium den Fall ausführlich. Der Vorlage zufolge hat die Frau in allen Kitas nicht lange gearbeitet. Ein Vertrag wurde wegen „fehlender fachlicher Kompetenz und Engagement“ nicht verlängert. In der Kita in Viersen hatte die als empathielos beschriebene Frau selbst gekündigt. Doch der Arbeitgeber wollte die Anstellung ohnehin beenden.

Angeklagte brauchte psychologische Hilfe

Auch die Justiz hatte in einem Fall nicht korrekt gehandelt: Denn die Deutsche war 2019, als sie bereits als Kindergärtnerin arbeitete, wegen Vortäuschens einer Straftat an ihrem Heimatort Geldern aufgefallen. Eine Ärztin stellte fest, dass sie dringend psychologische Hilfe benötige, was die Angeklagte sogar bestätigte. Aber die Aufsichtsbehörde wurde von der Staatsanwaltschaft nicht über die psychische Verfassung der Frau informiert. Sie arbeitete weiter mit kleinen Kindern. Dass die Ermittlungen überhaupt in Gang kamen, geht auf eine Anzeige der Kinderklinik zurück, in der Greta gestorben ist. Denn die Mediziner fanden keine Erklärung für den plötzlichen Herzstillstand und wurden misstrauisch. Die Leiche wurde deshalb obduziert.

Ein halbes Jahr nach der Festnahme beginnt der Prozess im Saal A100. Wegen der Pandemie können nur 20 Zuschauerplätze frei vergeben werden. Denn die Sitzbänke in dem historischen Gerichtssaal sind festgeschraubt, die Abstände lassen sich nicht verändern.dpa