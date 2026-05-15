Ein beinahe zwei Jahrzehnte zurückliegender Mord an einer Studentin beschäftigt in Italien weiterhin die Justiz und die Öffentlichkeit.

Wer an Uralt-Kriminalfällen nur ein beschränktes Interesse hat, wagt es in Italien inzwischen kaum noch, eine Nachrichtensendung anzusehen oder eine Zeitung aufzuschlagen. Der „Fall Garlasco“ verdrängt alle anderen Themen. Beinahe täglich wird lang und breit über jedes noch so läppische Detail berichtet.

Hoch im Kurs steht in diesen Tagen gerade die Frage, wie groß der Beweiswert eines abgehörten Selbstgesprächs sei: Der neue Verdächtige hat in seinem von den Ermittlern verwanzten Auto unter anderem zu sich selber gesagt, er sei „ein wenig besorgt“; außerdem hat er das Mordopfer als „bella stronza“ bezeichnet, was soviel bedeutet wie „schönes Miststück“. Das interpretieren einige selbsternannte Justizexperten in den Medien bereits als unfreiwilliges Geständnis.

Freund des Opfers verurteilt

Der „Fall Garlasco“ beschäftigt die italienische Justiz, die Medien und die Öffentlichkeit seit Jahren. Am 17. August 2007 wurde die blutüberströmte Leiche der 26-jährigen Studentin Chiara Poggi auf der Kellertreppe im Haus ihrer – zur Tatzeit abwesenden – Eltern in der Ortschaft Garlasco bei Pavia gefunden. Sie war wohl, wie die Forensiker damals feststellten, durch mehrere Schläge mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf getötet worden. Gefunden wurde die Leiche von ihrem damals 24-jährigen Freund Alberto Stasi, der die Carabinieri alarmierte. Doch der Freund geriet umgehend selbst ins Visier der Ermittler. In einem reinen Indizienprozess wurde der nicht geständige Stasi 2015 wegen vorsätzlicher Tötung an Chiara Poggi zu 16 Jahren Haft verurteilt; seither sitzt er im Gefängnis (seit 2025 in „Halbgefangenschaft“, was in etwa dem deutschen Freigang entspricht).

Allerdings: Vor seiner definitiven Verurteilung war Stasi von zwei Geschworenengerichten mangels Beweisen freigesprochen worden – Zweifel an seiner Schuld blieben bis heute bestehen. Und dann tauchte vergangenes Jahr plötzlich der oben erwähnte neue Verdächtige auf: Er heißt Andrea Sempio, war zur Tatzeit 19 Jahre alt und der beste Freund von Chiaras Bruder Marco. Auf die Spur des heute 38-jährigen Sempio kamen die Staatsanwälte von Pavia, weil unter den Fingernägeln von Chiara mit neuen Analysemethoden DNA-Spuren nachgewiesen werden konnten, die mit der DNA von Sempio kompatibel erscheinen. Außerdem stellte sich sein Alibi, das ihn in den früheren Prozessen schnell als möglichen Täter ausgeschlossen hatte, in der Zwischenzeit als wackelig heraus.

Die Staatsanwälte von Pavia haben ihre Ermittlungen gegen Sempio vor einigen Tagen abgeschlossen und sind überzeugt, dass sie ihm die Tat nachweisen können. Sie beantragen, dass ihm ein Prozess wegen Mordes gemacht werde. Sollte ihr Antrag gebilligt werden, würde dies erneut einen Indizienprozess mit ungewissem Ausgang zur Folge haben – und je nach Ausgang wohl auch zu einem Revisionsprozess für Alberto Stasi führen.

So oder so stehen nun zwei Szenarien im Raum, die beide äußerst unbefriedigend sind: Falls Sempio für schuldig befunden würde, hätte Stasi mehr als zehn Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen. Wird der neue Verdächtige dagegen freigesprochen, wurde er während Monaten zu Unrecht einer medialen Hetzjagd ausgesetzt. Sempio sagt schon heute, dass er sich „kaum noch aus dem Haus traue und faktisch in Hausarrest sitze“.

Kritik an Berichterstattung

Angesichts dieser brisanten Ausgangslage und des Umstands, dass Indizienprozesse von Natur aus spannend sind, ist eine ausführliche Berichterstattung grundsätzlich angemessen. Aber was die italienischen Medien im „Fall Garlasco“ aufführen, sprengt jeden Rahmen. In anderen Ländern würden nicht einmal auf Sex and Crime spezialisierte Boulevardblätter zu Selbstgesprächen eines Verdächtigen drei oder vier Seiten publizieren, und das über mehrere Tage. In Italien tun dies die sogenannten seriösen Blätter und auch der mit Steuergeldern finanzierte Staatssender RAI, letzterer mit Vorliebe in der Form von Sondersendungen und wilden Talkshows.

Die Berichterstattung über den „Fall Garlasco“ hat ein Ausmaß angenommen, bei dem inzwischen auch einigen renommierten Journalisten und Publizisten im Land unbehaglich wird. So hat es in den Augen des Anti-Mafia-Autors Roberto Saviano etwas „zutiefst Obszönes, wie sich ein ganzen Land erneut mit Messer und Gabel an den Tisch setzt und entscheidet, dass der Tod eines Mädchens vor zwanzig Jahren eine Serie sei, die nun eine Neuauflage erhalten soll“.