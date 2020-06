In der Lunge eines Patienten mit monatelangem hartnäckigen Husten haben Ärzte ein Geldstück gefunden. Der Mann hatte das Ein-Cent-Stück im Januar beim Dartspielen versehentlich verschluckt und dann vergessen, berichtete die St. Barbara-Klinik in Hamm. Lungenfachärzte des Krankenhauses entfernten den Fremdkörper erfolgreich, nachdem der Mann mit Beschwerden und einer Lungenentzündung zum Arzt gegangen war. „Der Patient ist nun kerngesund und beschwerdefrei“, sagte eine Sprecherin der Klinik am Montag.

„Mein Kumpel hat mir auf den Rücken geklopft, ich habe mich kurz erschrocken und die Münze, mit der ich am Mund gespielt habe, verschluckt. Was rein geht, findet den Weg auch wieder raus, dachte ich und habe mir weiter keine Gedanken gemacht“, zitierte die Klinik den Patienten in der Mitteilung. Ein heftiger Husten trieb ihn dann doch zum Arzt. Auf dem Röntgenbild konnten die Ärzte im Bronchialsystem der Lunge einen wahrscheinlich metallenen Fremdkörper erkennen – und beschlossen schnell zu handeln.

Glücksbringer im Geldbeutel

Was genau in seiner Lunge steckte, war bis zum Eingriff auch für den Patienten ein großes Rätsel. „Er hat noch mit dem Anästhesisten gewitzelt, ob sie nicht Wetten abschließen sollten“, sagte die Sprecherin. Das nach dem Eingriff ramponierte Geldstück trage der Patient nun im Portemonnaie als Glücksbringer mit sich.