Am 12. November 1970 explodierte im Küstenstädtchen Florence im US-Staat Oregon ein Pottwal. Kein Scherz. Es gibt durchaus Berichte über Wale, die in die Luft gehen. Genauer: Ihre an Land gespülten Kadaver, die sich durch Fäulnisgase aufblähen und bersten. In Florence lag der Fall anders: Weil niemand sich die Mühe machen wollte, den 14 Meter langen und acht Tonnen schweren Walkörper, der da am Strand müffelte, zu beseitigen, griff die Straßenbaubehörde zu 500 Kilo Dynamit. Damit sollte der gammelnde Leib für Aasfresser in mundgerechte Stücke zerlegt werden. Aber die Sprengung verteilte lediglich große Blubberfetzen weiträumig und zerstörte ein Auto. Ein wenig erbauliches Missgeschick. Jetzt, 50 Jahre danach, haben die humorvollen Bürger der Gemeinde dafür gestimmt, dem Meeressäuger, der so effektvoll abtrat, ein Freizeitgelände zu widmen: den „Exploding Whale Memorial Park“. Wer den Wal hat, hat die Qual.