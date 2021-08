Für Tierschützer ist es ein kleines Wunder: Dank einer Leihmutter hat Maus Penny in Newcastle-upon-Tyne überlebt. Das Tier war erst wenige Tage alt, als es am 30. Juli zusammen mit einer Geschwister-Maus in einem Haus der nordenglischen Stadt gefunden wurde; ihre Mutter war zuvor vor einer Katze geflüchtet. Im Gegensatz zu seinem Geschwisterchen überlebte Penny und wurde von der Tierschutzorganisation RSPCA zunächst in einem Brutkasten am Leben erhalten und mit Ziegenmilch gefüttert. Penny, die anfangs nur so groß wie eine britische Penny-Münze war, wurde dann kurze Zeit später einer Ersatzmutter untergeschoben – und von dieser tatsächlich angenommen. „Zuvor hatten wir Penny mit eigenen Babys der Mutter in Papier eingewickelt, damit sie deren Geruch annimmt“, teilte die RSPCA am Donnerstag mit.