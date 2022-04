Auf Borneo wird ein großes Projekt zur Rettung von Orang-Utans ab sofort mit Solarenergie betrieben. Die vor wenigen Tagen eingeweihte Anlage in Kalimantan, dem indonesischen Teil der riesigen Insel, versorge die komplette Infrastruktur der Rettungsstation Samboja Lestari mit sauberem Strom, teilte BOS Schweiz (Borneo Orangutan Survival) mit. Dazu gehörten mehrere Tierkliniken, eine Eco-Lodge und ein Futterlager. „Dank der Solaranlage sparen wir pro Jahr knapp 100.000 Franken (97.000 Euro) an Dieselkosten – Geld, das dringend für Hunderte Orang-Utans und Malaienbären benötigt wird“, sagte Geschäftsführerin Sophia Benz. Hinzu komme der enorme Klimaeffekt der Anlage: Jährlich könne nun auf 100.000 Liter Diesel verzichtet werden. Ganz in der Nähe der Station, in der 120 gerettete Orang-Utans sowie 70 Malaienbären leben, soll in den nächsten Jahren die neue Hauptstadt Indonesiens entstehen. Die Millionenmetropole Nusantara soll sehr nachhaltig sein. Die Solaranlage sei deshalb ein Vorzeigeprojekt in der Region.