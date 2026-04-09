Eine junge Frau wird brutal zusammengeschlagen und stirbt wenig später. Kriminalpsychologin Cathrin Blake kannte das Opfer. Sehenswert: der neue «Irland-Krimi» mit Désirée Nosbusch.

Dublin (dpa) - Frauenhass, Femizid, Stalking - der neue «Irland-Krimi» rückt das Thema Gewalt gegen Frauen in den Mittelpunkt. Es geht um Männer, die Zurückweisung nicht ertragen können; deren Wut sich brutal entlädt. Hauptdarstellerin Désirée Nosbusch überzeugt einmal mehr in der Rolle der sensiblen Kriminalpsychologin Cathrin Blake, die mit Empathie und Hartnäckigkeit die Ermittlungen vorantreibt.

Die ARD zeigt «Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss» am Donnerstag um 20.15 Uhr. In der Mediathek ist er, wie auch mehrere frühere Folgen, zum Streamen verfügbar.

Orla Hayes (Fionnuala Gygax) kämpft gegen ihre Alkoholsucht und ist auf einem guten Weg. In einer Selbsthilfegruppe wird sie von Cathrin Blake als Mentorin unterstützt. Als Orla zu einer Verabredung nicht erscheint, wundert sich die Psychologin. Kurz darauf bekommt sie von Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) die schreckliche Nachricht: Orla ist tot.

Die junge Frau wurde am Ufer des Flusses Corrib brutal niedergeschlagen. Ein Spaziergänger findet das schwer verletzte Opfer und läuft los, um Hilfe zu holen. Als er zurückkehrt, ist Orla verschwunden. Ihre Leiche findet sich im Hinterhof ihres Wohnhauses. Anscheinend hat sich die junge Frau mit letzter Kraft dorthin geschleppt. Cathrin ist schockiert und betroffen von Orlas Schicksal.

Schneller Verdacht

Für die Kripo steht Orlas ehemaliger Lebensgefährte Patrick (Emmet Byrne) unter Verdacht. Der junge Mann ist aufbrausend und vorbestraft wegen Körperverletzung. Doch Cathrin glaubt an Patricks Unschuld. Sie lässt nicht locker. Die Kriminalpsychologin taucht in Orlas Vergangenheit ein. Dann gerät eine weitere Frau in Gefahr und wehrt sich mit aller Kraft.

In einem parallelen Handlungsstrang lernt Cathrin die neue Freundin ihres Sohnes Paul (Rafael Gareisen) kennen. Fiona (Áine Keaveney) wird von ihrem Ex-Freund gestalkt - noch ein Mann, der eine Trennung nicht akzeptieren kann. Paul lehnt Cathrins Hilfe ab, er will das Problem alleine lösen.

Drehbuchautor Markus Busch und Regisseur Matthias Tiefenbacher zeichnen einen unaufgeregten, komplexen, vielschichtigen Krimi über Aggression gegen Frauen - ein Krimi, der auch Drama ist.

Fans der ARD-Reihe können sich freuen: Eine Woche später, am 16. April, folgt mit «Du gehörst mir» eine weitere, spannende Episode.

Irland-Krimi