Jeder hat seine eigene Art, mit der Corona-Krise umzugehen. Die einen orientieren sich an den Vorgaben von Wissenschaft und Medizin, andere ergehen sich in Verschwörungstheorien. Und wieder andere verlassen den Boden der greifbaren Welt ganz und wenden sich an Wahrsager, Kartenleger, Sternendeuter oder Wunderheiler. Deren Geschäft boomt, zumindest in Indien, einem Land, das pandemisch stark gebeutelt ist. Wer es sich leisten kann, sucht Rat bei den Türstehern des Übersinnlichen, um in die eigene Zukunft zu blicken – natürlich in der Hoffnung, nur Gutes zu erfahren. Was wiederum oft der Fall ist, denn ein Weissager wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, würde er zahlende Kunden nachhaltig verschrecken. Das ist ziemlich vorhersagbar.