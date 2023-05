Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie ist der neue Stolz der Londoner „Tube“: Nach 13 Jahren Bauzeit ist die neue Elizabeth Line der U-Bahn jetzt vollständig in Betrieb gegangen. Ein ganz neues Fahrerlebnis durch die britische Hauptstadt.

Die Briten freuen sich: Sämtliche Sektionen der Schnellbahnlinie, die London in West-Ost-Richtung durchquert, sind am Sonntag zusammengeschlossen worden. An sieben Tagen in der Woche können