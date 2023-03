Sie steht in der letzten Runde des ältesten Schönheitswettbewerbs. Weil der sich stark verändert hat, rechnet sich Kira Geiss gute Chancen aus. Denn die aktive Christin hat eine Mission.

Noch kann Kira Geiss es kaum fassen: Am Samstag wird die angehende Religions- und Gemeindepädagogin im Finale von Miss Germany 2023 stehen. Derzeit bereitet sich die Schülerin der Evangelischen Missionsschule im baden-württembergischen Unterweissach gemeinsam mit neun anderen Kandidatinnen auf den großen Tag im Europa-Park Rust bei Freiburg vor.

„Nie hätte ich gedacht, dass ich unter die Top Ten komme, es gab ja 15.000 Bewerberinnen bei dieser Staffel, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit?“ Doch egal, wer es am Samstag letztendlich wird, für die 20-Jährige ist klar: „Jede ist eine tolle Persönlichkeit.“

Für Miss Germany beworben hat sich Kira Geiss, als sie merkte, dass sich das Format völlig verändert hat. Auf der Homepage von Miss Germany heißt es, man habe sich von dem veralteten Konstrukt des „Schönheitswettbewerbs“ verabschiedet. Die Auszeichnung gelte nun Frauen, die Verantwortung übernehmen.

Narben im Herzen

Verantwortung übernehmen und etwas bewegen – das will auch sie, deren Anliegen es ist, junge Menschen zu fördern und mit ihnen gemeinsam ihre Generation zu prägen. Denn Kira Geiss, die aus Wilhelmsdorf am Bodensee stammt, hat selbst erlebt, wie viel Positives Jugendarbeit bewirken kann: „Bis ich 16 gewesen bin, war ich in Freundeskreisen, die schwierig waren.“ In einem alkohol- und drogenverherrlichenden Umfeld lebte sie in Beziehungen, „die im Herzen auch Narben hinterlassen haben“.

Nach ihrem Schulabschluss entschloss sie sich, mit ihrem damaligen Freundeskreis zu brechen. Als sie so entwurzelt war, wurde sie in einen christlichen Jugendkreis eingeladen. Anfänglich genoss sie vor allem die Gemeinschaft dort, bis sie sich schließlich auch mit dem Glauben beschäftigte. Heute ist der Glaube an Gott für sie „ein ganz großer Schatz, meine Quelle, aus der ich Energie ziehe, wenn es mir schlecht geht“.

Diese Art von Jugendarbeit tat ihr gut – und sie ist überzeugt, es würde auch vielen anderen Menschen helfen, einen Ort zu haben, einen Freiraum „wo ich außerhalb von Schule und Elternhaus ohne Leistungsdruck etwas gestalten darf“. Deshalb gründete sie vor einem Jahr in Magdeburg mit zwei anderen Frauen die Jugendgemeinde „Eastside“ innerhalb der landeskirchlichen Gemeinschaft. In dieser Zeit bewarb sie sich auch bei Miss Germany, weshalb sie für Sachsen-Anhalt antritt. In einem Projekt von „Eastside“ können junge Leute musikalisch und handwerklich kreativ werden und sich ausprobieren. „Ich will jungen Menschen zeigen, dass in jedem von ihnen so viel Potenzial steckt. Ich will sie ermutigen, nicht an sich zu zweifeln.“

„Kirche ist bunt“

Genau deshalb will sie Jugendarbeit zum Beruf machen. Ihr Wunsch ist, auch Kirche neu zu denken. „Bevor ich in den Jugendkreis gekommen bin, hatte ich ein fertiges Bild von Kirche. Ich dachte, Kirche ist langweilig, kalt, trist, und es gibt nur Orgelmusik.“ Doch dann habe sie erfahren, dass Kirche in einem anderen Rahmen erlebt „richtig elektrisierend“ sein kann.

„Ich merkte, huch, Kirche ist ja multikulturell und bunt, ich darf mich wild anziehen, darf tanzen und verrückt sein.“ Um solche Wohlfühlräume zu schaffen, ist es aber auch nötig, sich von festgefahrenen Strukturen ein Stück weit zu verabschieden, oder zumindest Kompromisse einzugehen, ist Kira Geiss überzeugt.

Sollte sie Miss Germany werden, hätte sie 25.000 Euro zur Verfügung, um ein Projekt ihrer Wahl zu verwirklichen. Sie würde dann gerne auf junge Menschen zugehen, und schauen, was sie mit ihnen gemeinsam an Ideen umsetzen kann und diese anschließend mit Gemeinden und Vereinen vernetzen, so ihre Vision.

Bereits jetzt ist sie froh, dass durch Miss Germany Interesse an ihrem Anliegen entstanden ist. Denn sie wünscht sich nichts mehr, als das, was ihr passiert ist, sagt sie: „Dass junge Menschen innerlich heilen und wachsen dürfen.“