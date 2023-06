Jetzt ist es offiziell: „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) übernimmt den politischen Talk am Sonntagabend nach dem „Tatort“ im Ersten von Anne Will (57).

Die bisherige „Sportschau“-Moderatorin Jessy Wellmer (43) soll Miosgas Platz bei der Nachrichtensendung einnehmen, wie die ARD am Freitag mitteilte. Auf Wellmer wiederum folgt Lea Wagner (28), die unter anderem bei der Fußball-WM der Männer in Katar im Einsatz war. Dass die drei Personalien so geplant sind, war bereits zuvor bekannt geworden. Nun müssen noch die Gremien der beteiligten ARD-Anstalten zustimmen.

NDR-Intendant Joachim Knuth sagte, Miosga sei als Nachfolgerin von Will „die richtige Frau am richtigen Platz“. Sie sei „offen, souverän und unkonventionell“. Niemand hat die „Tagesthemen“ bisher länger moderiert als Miosga. Sie hatte im vergangenen September Ulrich Wickert (80) als bisherigen Rekordhalter abgelöst. Im Juli 2007 war Miosga auch bei den „Tagesthemen“ schon auf Anne Will gefolgt. Will hatte im Januar bekanntgegeben, dass sie nach 16 Jahren zum Jahresende mit ihrem Polit-Talk aufhören wird.

Wellmer (43) moderiert seit 2014 die „Sportschau am Sonntag“. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 moderierte sie die Sendungen aus dem ARD-WM-Studio im Ersten. Von 2018 bis 2019 führte sie gemeinsam mit Sascha Hingst durch das „ARD-Mittagsmagazin“. Von 2019 bis 2021 moderierte sie zusammen mit Eva-Maria Lemke die Talkshow „Hier spricht Berlin“ im Ersten.

Lea Wagner (28) arbeitet seit 2018 für die Sportredaktion des SWR Fernsehens. Sie moderiert unter anderem regelmäßig die Sendungen „SWR Sport“ in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Während der Fußball-WM 2022 berichtete sie für die ARD aus dem Quartier der deutschen Mannschaft in Katar. |kna/epd