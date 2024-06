Ein Schauspieler-Paar in der Beziehungskrise: Eine Miniserie auf 3sat ist während echter Proben am Theater gedreht worden. Reale Welt, Skript und Improvisation mischen sich. Der Cast ist ungewöhnlich.

München/Berlin (dpa) - Im rosa Netz-Kostüm hastet Gabriel (Eidin Jalali) einen langen Gang entlang und wirkt genervt. Er sucht seine Freundin Rosa (Marie Nasemann) - und ertappt sie in einem Kostümraum bei einem Seitensprung. Dabei war Gabriel kurz davor, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Doch das soll nicht das einzige Problem in ihrer Beziehung bleiben.

Die dreiteilige Mini-Serie «For the Drama» erzählt die Geschichte eines Schauspieler-Paares, das für die «Fledermaus»-Operette von Johann Strauss als Zweitbesetzung engagiert ist und immer tiefer in die Krise gerät. Zugleich gibt sie einen Blick hinter die Kulissen eines Theaters - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn «For the Drama» wurde während der echten Proben für die Operette an der Bayerischen Staatsoper gedreht. Die Macher sprechen von «Real-Life-Fiction». Die drei Folgen werden an diesem Samstag ab 21.55 Uhr nacheinander auf 3sat ausgestrahlt. Das BR-Fernsehen zeigt «For the Drama» am 7. Juli im Nachtprogramm.

Das Geschehen an der Bayerischen Staatsoper bewegt sich also zwischen Dokumentation, Drama und Improvisation: Während Bühnenbilder aufgebaut und Perücken vorbereitet werden, streiten sich die Charaktere Gabriel und Rosa im Backstage-Bereich über ihren Beziehungsstatus. Während Tänzer und Tänzerinnen im Fledermaus-Kostüm Pirouetten über die Bühne drehen, versucht Gabriel herauszufinden, mit wem Rosa eine Affäre hat. Rosa entdeckt unterdessen, dass sie schwanger ist.

Im Rahmen der Serie von ARD, MDR und 3sat kommen immer wieder wichtige Akteurinnen und Akteure der Operette zu Wort. Darunter auch «Fledermaus»-Regisseur Barrie Kosky: «Life-Work-Balance im Theater - vergiss es. Es gibt keine Life-Work-Balance. Theater ist Leben. Theater ist Arbeit», sagt Kosky. Vor allem sei ein Leben als Paar am Theater nicht möglich, so der Regisseur der Operette. Eine Erfahrung, die Kosky in der realen Theaterwelt gemacht hat. Aber auch eine Feststellung, die Rosa und Gabriel während der Serie zum Teil schmerzlich erfahren werden.

Neben dieser Parallelwelt von Schauspiel und Dokumentation bietet die Serie auch eine ungewöhnliche Besetzung. Während Model und Podcasterin Marie Nasemann und der österreichische Schauspieler Eidin Jalali die Hauptrollen übernehmen, versucht Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Sicherheitsmann Alf zwischen dem Paar zu vermitteln. Mit den Titeln der drei Folgen führt die Serie Zuschauer und Zuschauerinnen inhaltlich gut durch die gesamte Geschichte: «Verrat», «Rache!» und «Liebe?»