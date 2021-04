Bei dem schweren Zugunglück in Taiwan sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigten die taiwanischen Behörden am Freitag. Demnach wurden zudem über 60 Verletzte in Krankenhäusern behandelt.

Der Zug mit acht Wagen und mehr als 350 Passagieren an Bord war nach Angaben der Feuerwehr bei der Durchfahrt durch einen Tunnel entgleist. Kurz vor der Ausfahrt des Tunnels sei ein Baustellenfahrzeug einen Hang hinabgestürzt und auf den Gleisen mit dem Zug zusammengeprallt.

Taiwans Premier Su Tseng-chang entschuldigte sich am Freitag bei den Passagieren und drückte sein Beileid aus. „Ich möchte den Familien der Opfer und den verletzten Passagieren mein tiefes Mitgefühl aussprechen“, sagte Su auf einer Pressekonferenz in Taipeh.