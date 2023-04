Zerstörte Häuser, umgekippte Autos, entwurzelte Bäume: Gleich mehrere Tornados wüten in Teilen der USA. Es gibt Tote und Verletzte. Erst wenige Tage zuvor hatte ein anderer Tornado zu Verwüstung geführt.

Washington (dpa) - Nach einer Serie heftiger Stürme und Tornados in den USA ist die Zahl der Todesopfer laut örtlichen Medien und Behörden auf mindestens 26 gestiegen. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben. Allein im Bezirk McNairy im Bundesstaat Tennessee seien neun Tote zu beklagen, teilte das zuständige Sheriff-Büro am Samstagabend mit. Die Opfer seien in eingestürzten Gebäuden gefunden worden.

Fünf weitere Todesopfer wurden aus Arkansas und vier aus Illinois gemeldet. Auch in Indiana, Mississippi, Alabama und Delaware kamen Menschen bei den Unwettern ums Leben, wie es weiter hieß.

Insgesamt wurden laut dem Wetterdienst in sieben Bundesstaaten vor allem im Süden und im Mittleren Westen des Landes mehr als 50 Wirbelstürme gezählt, die als Tornados eingestuft werden könnten. Zehntausende Haushalte waren zumindest vorübergehend ohne Strom, wie aus Daten der Seite «poweroutage.us» hervorging.

Erst vor einer Woche waren bei einem Tornado mindestens 26 Menschen in den Bundesstaaten Mississippi und Alabama getötet worden.