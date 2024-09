An einer Tankstelle in Dagestan in Russland ereignet sich ein schweres Unglück mit Toten und Verletzten. Auch Kinder sind unter den Opfern. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art.

Moskau (dpa) - Durch die schwere Explosion an einer Tankstelle in der südrussischen Teilrepublik Dagestan sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Nach dem Unglück vom Freitagabend wurden bis zum Mittag drei weitere Leichen in den Trümmern entdeckt. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die regionale Gesundheitsbehörde. Zwei Tote waren demnach Kinder. Elf Menschen seien verletzt worden. Für den heutigen Samstag wurde in Dagestan ein Trauertag ausgerufen.

Die Explosion aus noch ungeklärter Ursache beschädigte die Tankstelle in einem Vorort der Hauptstadt Machatschkala stark. Durch den Brand gerieten Schadstoffe in die Luft, deren Konzentration noch 300 bis 500 Meter von der Tankstelle entfernt über den zulässigen Grenzwerten lag. Das teilte die zuständige Kontrollbehörde mit. Einen Sprengstoffanschlag schlossen die Behörden aus. Es seien keine Sprengstoffspuren gefunden worden, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands mit.

Schon 2023 schwere Tankstellenexplosion mit vielen Toten

Eine ähnliche Explosion einer Tankstelle hatte sich in Machatschkala im August 2023 ereignet. Damals waren 37 Menschen getötet und 80 verletzt worden. Überprüfungen der Tankstellen in der Region förderten danach zahlreiche Sicherheitsverstöße zutage.