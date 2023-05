Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In New York und Los Angeles wird Eiscreme verkauft mit den Gesichtern von bekannten superreichen Männern. Was hat es damit auf sich?

Das Motto ist eindeutig: „Eat the Rich“ – die Reichen essen – nennt sich die neueste Aktion des US-amerikanischen Künstlerkollektivs MSCHF. Dieser Buchstabensalat steht für das