„Ich muss das ein bisschen revidieren.“ Nach seinem folgenreichen Video zu Corona meldet sich Schlagersänger Michael Wendler nun mit einer Art Verteidigungsrede zurück. Er entschuldigt sich bei seinem früheren Haussender RTL. Dort reagiert man eher kühl.

[aktualisiert: 15 Uhr] Schlagersänger Michael Wendler hat seine umstrittenen Corona-Äußerungen relativiert. „Ich bin überhaupt gar kein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner“, sagte der 48-Jährige in einem Video in seiner Instagram-Story: „Nein, ich kann euch hier und jetzt sagen: Das Coronavirus gibt es. Aber ihr könnt mich auf jeden Fall ein Corona-Realist nennen oder auch ein Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker, aber mit Sicherheit bin ich kein Aluhutträger oder Verschwörungstheoretiker.“

Zugleich erklärte er, dass er nicht auf der Flucht sei: „Ich komme natürlich zurück nach Deutschland.“ Vielleicht sei das schon in diesem Jahr der Fall oder Anfang 2021. „So Gott will, wird es dann auch wieder Konzerte geben.“

Rückzug aus DSDS

„Der Wendler“, wie sich der Sänger von Tanz-Schlagern nennt, hatte sich Anfang Oktober mit wirren Äußerungen über das Coronavirus ins Abseits katapultiert und seinen Rückzug aus der Jury der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) angekündigt. Weiter beschuldigte er die Fernsehsender, darunter RTL, „gleichgeschaltet“ zu sein. Sein bisheriger Haussender RTL distanzierte sich daraufhin mit scharfen Worten von Wendler. Für den 3. November kündigte der Schlagersänger schließlich eine Art Comeback an.

„Ich habe die Maßnahmen der Regierung zur Corona-Pandemie in Frage gestellt“, sagte Wendler nun in seiner Instagram-Story. Das Video war am Dienstag zu sehen – Instagram-Storys verschwinden allerdings nach 24 Stunden wieder.

RTL reagiert kühl

Seinen Vorwurf gegen RTL, der Sender sei wie andere Medien gleichgeschaltet, nahm Wendler zurück und entschuldigte sich. RTL sei der einzige Sender gewesen, der sich um ein Interview bemüht habe, „um klarzustellen, warum ich so denke, wie ich denke“. Das habe er abgelehnt: „Das war eigentlich ein großer Fehler.“

RTL selbst reagierte recht kühl auf Wendlers Annäherungsversuche. „Wer in der Öffentlichkeit steht und sie für seine Botschaften aktiv nutzt, sollte doppelt gut nachdenken, bevor er sich äußert“, sagte ein Sprecher. „Wir haben das aktuelle Statement von Michael Wendler wahrgenommen, ohne dessen Gehalt beurteilen zu können oder zu wollen.“

Ob sich die Karriere des zum Schlagerstar aufgestiegenen Speditionskaufmanns aus dem rheinischen Dinslaken retten lässt, ist damit offen.