Michael Jacksons Brüder besuchen Denkmal für den King of Pop

In München war Michael Jackson gerne zu Gast. Die Fans dankten es ihm mit einem Denkmal vor dem Luxushotel, in dem der King of Pop gerne wohnte. Nun haben drei seiner Brüder den Ort besucht.

München (dpa) - Die Brüder von Michael Jackson haben in München zum ersten Mal das Denkmal für den 2009 gestorbenen King of Pop bewundert - und waren begeistert. «Dieses Denkmal zu sehen, bedeutet uns sehr viel, es ist wunderschön, dass ihr so etwas für unseren Bruder macht», schwärmte Jacky Jackson vor dem Hotel Bayerischer Hof und sprach wohl auch seinen Brüdern Tito und Marlon aus dem Herzen.

Gemeinsam mit Titos Sohn Taryll werden die drei Musiker, die alle um die 70 Jahre alt sind, am Dienstagabend in München ihr einziges Deutschlandkonzert geben.

The Jacksons versprechen ihren Fans zahlreiche Hits der berühmten Familien-Band Jackson Five, bei der auch Bruder Michael seine Karriere startete. Zu den Erfolgen der Brüder zählen Songs wie «I Want You Back», «ABC» oder «I'll Be There». Auch Lieder von Michael sollen dabei sein. «Wir werden eine Party feiern auf der Bühne», sagt Marlon.

Singen für Frieden und Einheit

Gleichzeitig haben The Jacksons aber auch eine Botschaft, die sie unter anderem mit Titos Song «Love One Another» deutlich machen wollen. «Wir wollen die Leute in Harmonie und Frieden zusammenbringen, diese Welt muss eins werden durch Musik», beschreibt es der 67-jährige Marlon Jackson. Und der 70-jährige Tito ergänzt: «Die Welt braucht das mehr als alles andere, wir alle brauchen das.»

Bei ihrem einzigen Deutschlandkonzert in München werden Tito, Jackie und Marlon Jackson mit Titos Sohn Taryll gemeinsam auf der Bühne stehen. Foto: Lennart Preiss/dpa

Titos Sohn Taryll Jackson ist erst seit rund zwei Jahren dabei, hat die Musik aber von klein auf aufgesogen und mit seinen beiden Brüdern die Band 3Ts gegründet. Seine Motivation: «Unsere ganze Familie liebt Musik, ich will die Leute zum Lächeln bringen und glücklich machen».

Die Jacksons machen eine Mischung aus Soul, Pop, Funk und Rhythm and Blues, anfangs mit Jacky, Jermaine, Tito und später auch Michael und Marlon. 1969 ergatterten sie einen Vertrag mit dem Soul-Label Motown, anfangs noch unter den Fittichen von Soul-Diva Diana Ross. Gleich ihre erste Single «I Want You Back» wurde ein Erfolg.

Mit mehr als 100 Millionen verkauften Platten wurden sie eine der erfolgreichsten Bands der Popgeschichte, während Michael Jackson seine Solokarriere vorantrieb und ein Weltstar wurde.

Schon vor mehr als 50 Jahren waren die Jacksons übrigens in München: am 4. November 1972 bei ihrem ersten Deutschlandkonzert, ebenfalls im Circus Krone, sagte einer der Veranstalter.