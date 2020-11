Michael B. Jordan wurde mit Indie-Filmen berühmt. Jetzt ist er der «Sexiest Man Alive».

Berlin (dpa) - Die US-Zeitschrift „People“ hat den Schauspieler Michael B. Jordan („Black Panther“) zum „Sexiest Man Alive“ gekürt - also zum Mann mit dem größten Sexappeal weltweit.

„Es ist ein cooles Gefühl“, sagte der 33-Jährige der Zeitschrift zu seiner Nominierung. Diese wurde am Dienstag (Ortszeit) in der Show des US-Komikers Jimmy Kimmel bekanntgegeben.

Jordan trat dort selbst auf - bekleidet mit einem gelben Schutzanzug, sein Gesicht war zunächst nicht zu erkennen. Zuschauer konnten mit Ja- oder Nein-Fragen raten, wer in dem Anzug steckte. „He is sexy, he is alive“, kommentierte Kimmel, als eine Zuschauerin richtig tippte. Als Trophäe erhielt Michael B. Jordan einen Spiegel.

„People“ vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Michael B. Jordan wurden der Sänger John Legend und der Schauspieler Idris Elba als „Sexiest Man Alive“ ausgezeichnet. Davor waren es US-Country-Star Blake Shelton, US-Schauspieler Dwayne Johnson, die britische Fußball-Legende David Beckham und der australische Schauspieler Chris Hemsworth.

© dpa-infocom, dpa:201118-99-371944/2