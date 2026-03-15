Die Frau des Verdächtigen warnte die Polizei: Ihr Mann habe mit einem Amoklauf gedroht. Noch während der Suche kommt es in der Linzer Innenstadt zu einer Bluttat. Ein 26-jähriger Afghane stirbt.

Linz (dpa) - Vor der tödlichen Messerattacke im österreichischen Linz hat der Verdächtige gegenüber seiner Frau einen Amoklauf angekündigt. Das Motiv für den angekündigten Amoklauf sei aber nicht politisch gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau habe den 34-Jährigen bei der Polizei angezeigt, die daraufhin nach dem Mann fahndete. Während der Suche nach dem 34-Jährigen kam es zu der Messerattacke. Dabei wurden ein 26 Jahre alter Afghane getötet und ein 24-jähriger Landsmann schwer verletzt.

Der Tat selbst ging laut Polizei ein Streit voraus. Der 34-Jährige hatte demnach einen Autofahrer angepöbelt. Die zwei Afghanen schritten den Angaben zufolge ein und wiesen den aggressiven Mann zurecht.

Wenig später soll der Tatverdächtige den 24- und den 26-Jährigen verfolgt haben, als sie einen Friseursalon verließen. Er soll laut Polizei von hinten in den Hals des 24-Jährigen gestochen haben. Der 26-Jährige flüchtete, kam zu Sturz und wurde demnach am Boden liegend von dem 34-Jährigen mit Füßen traktiert und in den Oberkörper gestochen. Der junge Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Wenig später konnten Fahnder den Verdächtigen festnehmen.