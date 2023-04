Eine Frau wurde in einem Bus attackiert und lebensgefährlich verletzt. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Wer ist es?

Berlin (dpa) - Die Polizei hat nach der Messerattacke auf eine 33-Jährige in einem Berliner Bus einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte am Karfreitag einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung.

Der Tatverdächtige sei in der Nacht auf Freitag in Berlin-Wedding festgenommen worden, sagte Sebastian Büchner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Informationen sollen am Freitagnachmittag bekanntgegeben werden. Laut «Bild»-Bericht war der Angriff wohl eine Beziehungstat.

Die 33 Jahre alte Frau war bei dem Messerangriff am vergangenen Dienstag lebensbedrohlich verletzt worden und musste laut Polizei notoperiert werden. Nach einem Bericht der «B.Z.» erlitt die Frau Verletzungen unter anderem an Herz, Lunge und im Bauch. Sie sei zehn Stunden operiert worden. Die Polizei machte dazu keine Angaben mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und mögliches Täterwissen.

Die 33-Jährige war gemeinsam mit ihren sieben und neun Jahre alten Töchtern im Bus unterwegs. Die Mädchen blieben laut Polizei körperlich unverletzt und befinden sich in der Obhut der Familie. Eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer wurde ursprünglich ausgeschlossen.