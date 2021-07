In Indien hat eine Menschenmenge eine Elefantenherde so lange provoziert, bis ein Elefant durchgedreht ist und dabei einen Mann totgetrampelt hat.

Während eine Elefantenherde im indischen Ort Assam friedlich eine Straße überquert, ist auf einem Video zu sehen, wie die Menschenmenge von beiden Seiten die Elefanten mit Hupen, wilden Gesten und lauten Schreien provoziert. Ein Mann schlägt zudem mit einem Handtuch in der Luft immer wieder in Richtung der Elefanten. Nachdem beinahe die gesamte Elefantenherde die Straße überquert hat, dreht ein offensichtlich erschreckter Elefant durch und verfolgt einen Teil der Menschenmenge. Ein Mann wird dabei totgetrampelt.

Ein Förster des Waldgebiets hat das Video zur Szenerie mit der Beschreibung „Ich frage mich, wer Schuld ist?“ auf Twitter hochgeladen. Das Video löste umgehend eine Diskussion über Tierschutz aus und hat inzwischen über 1300 Kommentare.

A human lost his life. I wonder whom to blame. pic.twitter.com/KQVGzRq0Ca — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 26, 2021

Elefanten stehen in Indien eigentlich unter Naturschutz. Der Ort Assam hat die zweithöchste Population an Wildelefanten in ganz Indien.