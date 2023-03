Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Melbourne hat das durchgestanden, was Teilen Europas in den kommenden Wochen und Monaten blühen könnte: Über 100 Tage mussten die Menschen zu Hause bleiben. Ab Dienstag endet die Ausgangssperre. Was hat diese Zeit mit den Menschen in der Stadt gemacht?

Gerade mal fünf Kilometer durften sich die Menschen von ihrem Zuhause entfernen, nachts herrschte Sperrstunde. Mit diesen harten Corona-Restriktionen lebten die Menschen in der zweitgrößten