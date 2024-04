Drei Kinder sind bei Schüssen an einer Grundschule im finnischen Vantaa verletzt worden. Auch der mutmaßliche Täter ist noch minderjährig.

Vantaa (dpa) - In einer finnischen Schule sind Schüsse gefallen - mindestens drei Kinder wurden verletzt. Am Dienstagmorgen wurden die Behörden kontaktiert, nachdem auf dem Schulgelände einer Grundschule in Vantaa nördlich von Helsinki geschossen wurde, hieß es von der finnischen Polizei. Demnach seien die verletzten Kinder alle zwölf Jahre alt.

Die Einsatzkräfte nahmen einen ebenfalls zwölfjährigen Schüler vor der Schule fest. Der mutmaßliche Täter hatte eine Schusswaffe bei sich. Die Festnahme verlief nach Angaben der Polizei reibungslos.

Zum Gesundheitszustand der verletzten Kinder konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, sich von dem Gebiet fernzuhalten. Der Vorfall werde vor Ort weiter untersucht. Bei dem Großeinsatz sperrten die Einsatzkräfte die Schule ab.

Die Schule ist eine Grundschule im Stadteil Viertola und hat rund 800 Schüler, die sich auf zwei Standorte verteilen. Vantaa liegt neben Helsinki im Süden Finnlands und ist mit mehr als 200.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt des Landes.

