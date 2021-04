Während die Anzahl der Todesfälle im Corona-Jahr 2020 gestiegen ist, ging die Anzahl der Geburten minimal und die der Eheschließungen deutlich zurück. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mit. Ein Überblick.

Todesfälle: Insgesamt starben im vergangenen Jahr etwa 986.000 Menschen, das sind 46.000 Todesfälle (fünf Prozent) mehr als 2019. „Das ist ein merklicher Anstieg, der noch einmal deutlich höher gewesen wäre, wenn Corona nicht eingedämmt worden wäre“, sagte Mortalitätsexperte Sebastian Klüsener vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). 2020 gab es demnach drei Phasen der Übersterblichkeit: zur ersten Corona-Welle im Frühjahr, während einer Hitzewelle im Sommer sowie zur zweiten Corona-Welle gegen Ende des Jahres.

Zudem habe es in den Phasen deutliche regionale Unterschiede gegeben. „Da wo die Pandemie stark um sich gegriffen hat, waren die Anstiege in der Sterblichkeit höher.“ So war Sachsen stärker betroffen als etwa Bremen oder Schleswig-Holstein, sagte der Experte.

Geburten: 2020 kamen etwas weniger Kinder auf die Welt als im Jahr davor: Die Anzahl sank um rund 5000 auf 773.000 Babys. Damit nimmt die Differenz zwischen Todesfällen und Geburten weiter zu: So starben im vergangenen Jahr 212.000 Menschen mehr als Kinder geboren wurden. 2019 lag dieses Geburtendefizit noch bei 161.000. Neu ist diese Entwicklung nicht: Dass es in Deutschland mehr Sterbefälle als Geburten gibt, ist ein langfristiger demografischer Trend, der seit 1972 anhält.

Hochzeiten: Können wir ein rauschendes Fest feiern? Wohin geht's in den Flitterwochen? Die Unsicherheiten im Corona-Jahr scheint vielen Paaren die Lust auf eine Hochzeit verdorben zu haben. Standesamtlich heirateten im Corona-Jahr lediglich rund 373.000 Paare (minus zehn Prozent). Im April, also inmitten des ersten Lockdowns, ging die Anzahl der Eheschließungen im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 37 Prozent zurück.