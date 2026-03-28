Sonne statt Couch: Nach der Zeitumstellung bleibt es abends länger hell. Damit verbunden sind zig Möglichkeiten, den Feierabend draußen zu genießen. Was jetzt alles wieder geht.

München (dpa) - Wer hat an der Uhr gedreht? Das fragt nicht nur eine berühmte rosa Cartoonfigur, sondern am Sonntag auch ganz Deutschland. Denn dann beginnt die Sommerzeit. Die Uhren werden in der Nacht von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt, das kann beim Aufstehen für Verwirrung sorgen. Es bedeutet aber vor allem: abends ist es nun länger hell.

Damit steigen die Chancen, nach der Arbeit noch etwas Sonne abzubekommen. Gute Neuigkeiten, denn zahlreiche wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass Tageslicht unser Wohlbefinden positiv beeinflusst. Außerdem eröffnen sich mit der Extrastunde Sonnenlicht viele neue Möglichkeiten, den Tag ausklingen zu lassen.

Bewegung an der frischen Luft

Joggen durch ein Blumenmeer ist jetzt wieder möglich. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Tschüss stickiges Fitnessstudio, hallo Sonne, Frühlingsduft und freier Himmel. Mehr Tageslicht bedeutet, Bewegung draußen ist wieder ohne Stirnlampe und Winterjacke möglich. Hier ein paar Vorschläge: spazieren gehen oder joggen – das Abendlicht macht Runden im Park deutlich angenehmer als im Winter, zum Beispiel für Frauen, die im Dunkeln nicht alleine unterwegs sein möchten. Das gleich gilt fürs Radfahren. Outdoor-Sport mit Freunden bietet sich ebenfalls wieder an - Fußball, Beachvolleyball, Frisbee oder Boule.

Das Tageslicht eröffnet mehr Möglichkeiten für Familien. Jetzt macht etwa das Erlernen von Neuem mit den Jüngsten besonderen Spaß: Nun werden zum Beispiel neue Kinderräder gekauft, die Rollschuhe ausgepackt oder Bälle im Garten gekickt.

Projekte im Garten

Jetzt ist Zeit für Gartenarbeit. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Pflanzen, Gießen, Unkraut jäten: Der Garten wartet nach dem langen Winter und man kann beim Wühlen im Dreck so richtig den Kopf freibekommen. Der Bonus: dem Körper tut's gut, die Sonne macht glücklich und am Ende hat man das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben. In der Stadt den Balkon zu bepflanzen ist nicht nur fürs Auge, sondern auch für Insekten gut. Wer weder Garten noch Balkon hat und trotzdem gärtnern möchte, kann sich in einem Stadt- oder Gemeinschaftsgarten engagieren.

Möglicherweise steigt auch die Lust auf neue Projekte? Eine selbst gezimmerte Bank, ein neuer Anstrich für das Gartenhaus, oder eine Feuerstelle, die man gemeinsam mit den Kindern bauen kann, machen gleich noch mehr Lust auf die wärmeren Tage (und Nächte).

Frühjahrsputz: Zuhause klar Schiff machen

Der Freizeittipp für Motivierte: Frühjahrsputz. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Mit dem Mehr an Tageslicht am Abend steigt bei vielen Menschen die Motivation. Daher ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Frühjahrsputz. Das Reinigen der Wohnung lässt sich auch bei schlechtem Wetter gut erledigen. Das kostet etwas Überwindung, aber fühlt sich super an, wenn es geschafft ist.

Unternehmungen unter freiem Himmel

Kulturveranstaltungen machen auch draußen Spaß. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Die Tage werden länger, und es wird wieder mehr im Freien geboten. Wenn es warm genug ist, bieten sich Ausflugsziele wie Open-Air-Kinos oder Konzerte im Freien an. Außerdem winken Stadtfeste und Märkte. Vielerorts gibt es Frühlingsfeste, Ostermärkte oder spezielle Ausstellungen. Je nach Wetter und Abenteuerlust ist es auch eine Idee zu zelten (mit Kindern zunächst im Garten, da kann man im Notfall zurück ins Warme). Kleiner Kick gefällig? Wie wäre es mit Eisbaden? Das geht zwar auch im Winter, aber jetzt ist die Überwindung, ins kalte Nass zu steigen, nicht mehr ganz so groß.

Zuhause entspannen

Wer es lieber ruhiger mag: Die Extrastunde kann auch einfach zum Entspannen oder Lesen genutzt werden. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa

Keine Energie mehr nach der Arbeit? Die Stunde länger Tageslicht lässt sich auch von Zuhause aus genießen. Zum Beispiel mit einem Buch auf dem Balkon. Ansonsten findet sich bestimmt ein nahegelegener Park, um den Abend ausklingen zu lassen - mit dem Lieblingslied auf den Ohren oder einfach beim Herumliegen und nichts tun. Wenn das Wetter mitspielt, kann man sich hier auch schon mal eine leichte Bräune aneignen, den Vitamin-D-Haushalt auftanken und anschließend den Sonnenuntergang bewundern.

Freunde treffen und gemeinsam Zeit genießen

Der Frühling lockt die Menschen in Biergärten. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Im Arbeitsalltag oder bei Familienstress kommen Freunde oft zu kurz - höchste Zeit, das zu ändern. Wie wäre es also mit einem gemeinsamen Grillabend, einem abendlichen Picknick oder einem Biergartenbesuch? Bei letzterem kann man auch gut nach drinnen wechseln, falls es doch noch zu kalt sein sollte. In der Sonne schmecken Getränke einfach besser.

Kreatives mit Kindern (oder ohne)

Vielleicht inspiriert die Natur zu neuen Bastelprojekten? (Symbolbild) Foto: Maximilian von Klenze/dpa

Womöglich inspirieren Frühling und Sonne zu kreativen Projekte? Malen oder basteln sind Beispiele, wie sich die aufblühende Natur verewigen lässt, Fotos werden im Abendlicht besonders stimmungsvoll. Alternativ kann es auch schön sein, Schneeglöckchen und Krokusse einfach zu bewundern. Mit Glück lassen sich sogar ein paar Hummeln oder Schmetterlinge blicken. Zur Osterzeit bietet sich an, einen Osterstrauß zusammenzustellen oder Eier zu färben.

Was an den Feiertagen möglich ist

Ostern steht vor der Tür. (Archivbild) Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Wem das morgendliche Aufstehen nach der Zeitumstellung allzu schwerfällt, für den gibt es zumindest einen Trost: An den Ostertagen und anderen kommenden Feiertagen kann der Versuch unternommen werden, verlorenen Schlaf nachzuholen. Oder man kann die Feiertage mit den Freizeittipps aus dieser Liste füllen.