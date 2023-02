An Abend drei nach der Erdbebenkatastrophe ist der ARD-«Brennpunkt» zur Situation auf größeres Interesse gestoßen als an den Vortagen. Im Schnitt 4,67 Millionen Menschen sahen am Mittwoch ab 20.15 Uhr die Sondersendung «Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien», was 17,5 Prozent Marktanteil entsprach.

Berlin (dpa) - Das «ZDF spezial» ab 19.25 Uhr mit dem Titel «Wettlauf gegen die Zeit - Schwierige Hilfe im Erdbebengebiet» sahen immerhin 2,85 Millionen (12,0 Prozent).

Bei den regulären Primetime-Sendungen schnitt das DFB-Pokalspiel mit Abstand am besten ab. Es war die 2023 bisher erfolgreichste Fußball-Übertragung. Durchschnittlich 5,25 Millionen Menschen sahen ab 20.45 Uhr das 2:1 des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gegen den Ligarivalen VfL Bochum im ZDF (21,5 Prozent Marktanteil).

Dahinter lag RTL mit «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS; Casting-Folge 8 von 11) und 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (8,3 Prozent Marktanteil ab 20.15 Uhr).

Der ARD-Film «Gesicht der Erinnerung» von Dominik Graf mit Verena Altenberger erreichte im Ersten der ARD nach dem «Brennpunkt» ab 20.30 Uhr 2,04 Millionen (7,8 Prozent).

Dahinter reihten sich die ZDFneo-Krimiwiederholung «Wilsberg: Einer von uns» ein (1,92 Millionen/7,3 Prozent ab 20.15 Uhr) sowie die Sat.1-Show «Das große Promibacken» (1,64 Millionen/6,7 Prozent).

Die ProSieben-Comedy «TV total» kam auf 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (4,4 Prozent), die Krimiserie «Bones - Die Knochenjägerin» bei Vox auf 890.000 (3,3 Prozent) und der zehn Jahre alte Fantasy-Actionfilm «Man of Steel» bei Kabel eins auf 810.000 (ebenfalls 3,3 Prozent bei längerer Dauer).