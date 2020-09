Den Menschen in Deutschlands Großstädten steht pro Kopf mehr Grün zur Verfügung als noch vor gut 20 Jahren.

In den 14 bevölkerungsreichsten Metropolen mit mehr als 500.000 Einwohnern betrug die Fläche im Jahr 2018 im Schnitt 25 Quadratmeter pro Kopf, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. 1996 waren es noch lediglich 18 Quadratmeter.

Im gleichen Zeitraum stieg in diesen Städten auch der Anteil der Grünanlagen an der Siedlungs- und Verkehrsfläche von 7,7 Prozent auf 10,9 Prozent. Damit liegen die Großstädte deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von sechs Prozent. Zu Grünanlagen zählen Parks, Siedlungsgrünflächen, Botanische Gärten, Spielplätze, aber auch Kleingartenanlagen.