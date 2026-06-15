Im Lotto «6aus49» liegen weiterhin 50 Millionen Euro im Jackpot der Gewinnklasse 1. Mehr geht nicht. Aber durch die lange Phase ohne Gewinner verändert sich jetzt schon der nächste Jackpot.

Bremen (dpa) - Irgendwann wird er geknackt - der Lotto-Jackpot. Mittlerweile ist es aber seit 23 Ziehungen nicht passiert. «Dies ist die bei weitem längste Phase, in welcher es keinem Tipper und keiner Tipperin gelungen ist, die sechs Richtigen plus Superzahl zu tippen», teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock in Bremen auf Anfrage mit. Nächste Möglichkeit auf die 50 Millionen Euro ist die Ziehung von Lotto «6aus49» am Mittwochabend (17. Juni).

Um den Jackpot zu knacken, müssen sechs Richtige und die Superzahl stimmen. «Zuletzt war dies am 25. März 2026 einer Person aus Bayern gelungen», sagte eine Lotto-Sprecherin. Wird der Jackpot auch an diesem Mittwoch nicht geknackt, steigt die Gewinnsumme aber nicht weiter an, weil die Höchstgrenze beim Spiel «6aus49» laut Lottoveranstaltern bei 50 Millionen Euro gedeckelt ist.

Was sich in der gedeckelten Phase ohne Gewinnerin oder Gewinner erhöht, ist der nächste Einstiegs-Jackpot. Über die Deckelung hinaus erspielte Ausschüttungsbeträge würden als Jackpot-Überlauf gesammelt, hieß es bei der Lotto-Gesellschaft. Die nächste Jackpot-Phase starte dadurch bereits mit einer höheren Summe als im Normalfall.

Zu den Gefahren des Lottospiels gehört, dass es süchtig machen kann und Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist, warnen Suchtexperten. Die Erfolgsaussichten sind extrem gering.