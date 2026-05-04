Panorama Mehr als zwei Millionen Euro Beute bei Bankeinbruch in Stuhr

Schließfächer in Bank in Stuhr aufgebrochen
Im Keller der Bankfiliale wurden im Februar 14 Bankschließfächer von Kunden aufgebrochen. (Archivbild)

Der Fall erinnerte an den spektakulären Millionencoup von Gelsenkirchen: Im Februar brachen Unbekannte Bank-Schließfächer in Stuhr bei Bremen auf. Nun gab die Polizei die Schadenssumme bekannt.

Stuhr (dpa) - Fast drei Monate nach dem Bankeinbruch in Stuhr nahe Bremen hat die Polizei die Schadenssumme bekanntgegeben. Die unbekannten Täter erzielten eine Beute von mehr als zwei Millionen Euro, wie ein Sprecher mitteilte. Die Polizei veröffentlichte Fotos von Wertgegenständen, die bei dem Einbruch am 13. Februar aus 14 Schließfächern entwendet wurden. Sie erhofft sich dadurch neue Hinweise. Möglicherweise seien Gegenstände Händlern zum Ankauf angeboten worden, sagte der Sprecher.

Einbruch über Lichtschacht

Die Täter drangen nach Polizeiangaben über einen Lichtschacht in den Keller der Volksbank ein. Sie leerten 14 Schließfächer. Zeugen beobachteten drei Männer in blauen Overalls. Wahrscheinlich stiegen sie nach der Tat in ein schwarzes Auto und flüchteten. Zur Höhe der Schadenssumme hatten sich die Ermittler zunächst nicht geäußert.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu den Tätern und den Wertgegenständen können dem Zentralen Kriminaldienst Diepholz telefonisch unter 05441 9710 oder auch anonym unter dem Hinweisportal nds.hinweisportal.de/volksbank-stuhr gegeben werden.

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