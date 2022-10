Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter Schlafstörungen.

Die Anzahl der Diagnosen nicht organisch bedingter Schlafstörungen stieg bundesweit zwischen 2011 und 2021 um rund 77 Prozent. Das zeigen Daten, die die Kaufmännische Krankenkasse KKH in Hannover am Mittwoch anlässlich der bevorstehenden Zeitumstellung veröffentlichte. Der Wechsel zur Winterzeit werde vor allem Menschen belasten, die bereits unter Schlafstörungen leiden, so die Kasse mit ihren rund 1,6 Millionen Versicherten.

Den Angaben zufolge sind rund 1,2 Millionen Deutsche von Schlafstörungen betroffen. Dies sei nur die Spitze des Eisbergs, da die Auswertung ausschließlich auf Arztdiagnosen beruhe, erklärte KKH-Ärztin Sonja Hermeneit. Zu nicht organisch bedingten Schlafstörungen gehören Einschlaf- und Durchschlafstörungen sowie Albträume und Angsttraumstörungen, wie sie unter hohen psychischen Belastungen entstehen können.

Jede vierte Frau gab dabei an, von Schlafproblemen betroffen zu sein, bei Männern war es nur jeder siebte.