2014 wurde Meghan Trainor mit ihrem Hit «All About That Bass» weltweit bekannt. Die 29-Jährige hat nun bekannt gegeben, dass sie ihren zweiten Sohn geboren hat.

Los Angeles (dpa) - Sängerin Meghan Trainor (29, «Made You Look») hat ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Auf Instagram teilte sie am Dienstag mehrere Bilder des Neugeborenen und schrieb: «Am 1. Juli (dem 7. Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt willkommen geheißen». Während der Schwangerschaft hatte sie Tanzvideos mit Babybauch geteilt.

«Vielen Dank an all die unglaublichen Ärzte und Krankenschwestern, die sich so toll um uns gekümmert haben», schrieb die US-Amerikanerin weiter. Die Geburt sei durch einen Kaiserschnitt erfolgreich verlaufen. Mehrere Prominente wie Paris Hilton sowie die Schauspielerinnen Ashley Benson und Gina Rodriguez gratulierten via Social Media.

Trainor wurde 2014 mit ihrem Hit «All About That Bass» weltweit bekannt. Ihr Ehemann ist der Schauspieler Daryl Sabara (31, «Spy Kids»), der auch der Vater ihres ersten Sohns Riley ist.